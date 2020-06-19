Новый форум? Перезагрузил страницу и... новый форум?

Обсудим новый дизайн? Собственно сабж. Старый добрый серч стал быть похожим на...

ЭТО НЕ ФОРУМ! Решил создать отдельную тему ибо сообщение может затеряться...

Даешь старый форум! Уверен, что 99,9999% пользователей привыкли к старой версии форума и их все устраивало...

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Finteza: Может хватит херней страдать? Finteza: Может хватит херней страдать...

Отдельная тема по биланам и Якубовичам 6 продолжаем тут начало начало 1 часть /ru/forum/963627 2 часть...

ePayments - электронный кошелек и карта MasterCard (ч.6) Решил создать новую тему, так как предыдущую закрыли...

Вы сможете. Что нужно на новом форуме Пожалуйста, не нужно здесь поливать форум...