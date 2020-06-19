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На платформе Яндекс.Диалоги стали доступны приватные навыки и шаринг

На платформе Яндекс.Диалоги стали доступны две новые функциональности: приватные навыки и шаринг. Они помогут при разработке и тестировании навыков.
Оксана Мамчуева
preview Объем российского рынка видеоигр вырос на 14% в 2019 году

Объем российского рынка видеоигр вырос на 14% в 2019 году

По оценкам MY...
Оксана Мамчуева
preview TikTok рассказал, как работает его алгоритм рекомендаций

TikTok рассказал, как работает его алгоритм рекомендаций

Сервис коротких видео TikTok раскрыл информацию о том, как работает его алгоритм...
Анна Бондарь
preview В Google объяснили, почему полевые данные более надёжные, чем лабораторные

В Google объяснили, почему полевые данные более надёжные, чем лабораторные

Ранее в этом месяце сотрудник Google Мартин Сплитт (Martin Splitt) объяснил, в чём...
Анна Бондарь
preview Акции Яндекса обновили рекорд по стоимости

Акции Яндекса обновили рекорд по стоимости

Акции Яндекса на Московской бирже обновили исторический максимум, превысив отметку...
Оксана Мамчуева
preview Facebook подал в суд на сайты за продажу лайков и сбор данных пользователей

Facebook подал в суд на сайты за продажу лайков и сбор данных пользователей

На этой неделе компания Facebook подала в суд против операторов двух сайтов, которые...
Анна Бондарь
preview Google выпустил новое приложение по типу Pinterest – Keen

Google выпустил новое приложение по типу Pinterest – Keen

Экспериментальное подразделение Google Area 120 выпустило новое приложение, которое...
Анна Бондарь
preview Основные ошибки в настройке фида GMC и правила их обработки

Основные ошибки в настройке фида GMC и правила их обработки

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Александр Мадонов
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Как получить быстрые результаты с помощью SEO-спринтов: кейс DriveSafe

В статье описывается новый подход к поисковой оптимизации, который позволяет получить...
Кристофер Хофман Лаурсен
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Александр Мадонов
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Статья рассматривает разницу между форматами, чтобы помочь вебмастеру определиться с...
Сергей Грибняк
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Как повысить эффективность страницы «О нас»: три шага

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Энн Смарти
preview Аффилирование в Яндексе – мимикрия или амнистия?

Аффилирование в Яндексе – мимикрия или амнистия?

Задача определения аффилирования двух сайтов в Яндексе всегда была одной из важнейших...
Сергей Людкевич