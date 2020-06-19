На платформе Яндекс.Диалоги стали доступны приватные навыки и шаринг
На платформе Яндекс.Диалоги стали доступны две новые функциональности: приватные навыки и шаринг. Они помогут при разработке и тестировании навыков.
TikTok рассказал, как работает его алгоритм рекомендаций
Сервис коротких видео TikTok раскрыл информацию о том, как работает его алгоритм...
В Google объяснили, почему полевые данные более надёжные, чем лабораторные
Ранее в этом месяце сотрудник Google Мартин Сплитт (Martin Splitt) объяснил, в чём...
Акции Яндекса обновили рекорд по стоимости
Акции Яндекса на Московской бирже обновили исторический максимум, превысив отметку...
Facebook подал в суд на сайты за продажу лайков и сбор данных пользователей
На этой неделе компания Facebook подала в суд против операторов двух сайтов, которые...
Google выпустил новое приложение по типу Pinterest – Keen
Экспериментальное подразделение Google Area 120 выпустило новое приложение, которое...
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