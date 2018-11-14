10 сайтов с отзывами, о которых должна знать каждая компания

Сегодня любой бизнес, будь то маленькое агентство по продвижению сайтов или огромная сеть доставки еды, нуждается в рекламе. Но реклама, особенно традиционная (ATL), вещь недешевая, а показатели уровня доверия к такому формату очевидно уступают уровню доверия информации из интернета:

Статистика уровня доверия к медианосителям за последние несколько лет от Deloitte

Зачем же тратить баснословные суммы на 15 секунд эфирного времени? На смену ТВ, радио- и наружной рекламе приходит так называемое нативное – ненавязчивое и нераздражающее – продвижение в Сети. К нему аудитория пока еще остается восприимчивой, и у маркетологов появляется возможность повлиять на массовое сознание.

В этой статье мы рассмотрим один из действенных способов интернет-маркетинга – управление репутацией с помощью сайтов-каталогов. Они бывают двух видов: тематические и общие. Каждый уважающий себя специалист знает основные специализированные площадки по своему профилю. Мы же отобрали для вас самые главные общие каталоги, которые будут полезны любой компании. Почему именно они? Расскажем ниже. А в конце, в качестве бонуса, поделимся некоторыми лайфхаками, актуальными для работы на любой подобной площадке.

Крупнейший российский поисковик дает возможность людям находить всю необходимую информацию об организации прямо на картах: часы работы, услуги, ссылки на сайт и социальные сети. Но нас Яндекс.Карты интересуют потому, что здесь пользователи могут оставлять отзывы, которые потом без модерации попадают в публичное пространство. Все, что для этого нужно - иметь аккаунт в Яндексе (а у кого его нет?). Простота подталкивает людей использовать возможность высказать свое мнение здесь и сейчас, поэтому обязательно зарегистрируйте свою компанию на этом ресурсе, тем более Яндекс предлагает бесплатный вариант размещения карточки фирмы. И не забывайте мониторить отзывы каждый день!

Думаем, статистика посещения Карт вас подтолкнет к правильному решению:

Знаете про войну между любителями айфонов и самсунгов? На самом деле между аудиторией Google и Яндекс происходит примерно то же. Да, есть те, кто свободно пользуется обоими поисковиками, но есть и те, кто принципиально не устанавливает Яндекс и берут информацию только из Google. Доводы могут быть разными: больше доверяю, удобнее навигация, больше информации, привычка. На самом деле интерфейс обоих картографических сервисов похож, да и данные, которые компания может оставить о себе, тоже мало чем отличаются, но вот по темам, интересующим пользователей, мы видим достаточно ощутимый дисбаланс:

Статистика запросов в Яндексе и Google. Источник

Поэтому советуем не упускать часть своей аудитории и общаться с ней и через Google Maps.

Это довольно известный портал, который призван давать исчерпывающую информацию о компании: адрес, контакты, ссылки и, конечно, отзывы. Здесь их может оставлять любой пользователь, причем необязательно регистрироваться именно на Zoon. Авторизоваться можно через ВКонтакте, Facebook, Mail, Яндекс и др. Модерация происходит уже после того, как отзыв появляется на странице, поэтому для компаний важно следить за своим профилем и оперативно реагировать на негатив. Ранжируйте отзывы по дате появления – и вперед.

Из дополнительных возможностей отметим, что сервис показывает, какие еще организации есть по этому же адресу, и баннерную рекламу, которую можно настроить прямо на площадке: ссылка приведет на профиль компании в zoon, а оттуда пользователь уже сможет попасть непосредственно к вам на сайт.

Посещаемость сайта из открытой статистики Analysis

Кто не знает 2GIS, что вы вообще делаете в интернете?!

Сервис появился сравнительно недавно, но уже успел завоевать многомиллионную аудиторию, благодаря своему удобству и постоянным обновлениям, которые делают приложение еще более эффективным. Сейчас Google Play выдает цифру в 50 миллионов скачиваний. Представляете, сколько ваших клиентов пользуются этим приложением?

Возможность оставлять отзывы еще больше популяризовала 2GIS, а вместе с этим дала возможность компаниям напрямую общаться с клиентами онлайн. Главное – идти в ногу со временем и использовать по максимуму все возможности этой площадки.

Сайт, разработанный специально для того, чтобы пользователи делились своими впечатлениями о тех или иных компаниях. Здесь очень удобная навигация: можно искать по названию компании, а можно по ключевым словам. Также сам Фламп составляет и регулярно обновляет подборки лучших заведений по тому или иному запросу в соответствии с рейтингом, сформированным за счет отзывов.

Также здесь есть список “В центре внимания” – в него попадают компании, о которых пишут больше всего. Молодым фирмам, которые только выходят на рынок, будет очень на руку засветиться в этой подборке, поэтому не упускайте возможности попасть на глаза своей аудитории: просите своих клиентов оставлять отзывы и делиться впечатлениями. Чем больше, тем лучше!

Также обязательно учитывайте динамику рейтинга вашей компании. Ресурс позволяет сделать это прямо в вашем профиле, а с его помощью можно, во-первых, отслеживать нежелательные оценки, а во-вторых, наглядно увидеть эффективность работы с репутацией бренда.

Вот так выглядит профиль компании на Flamp

Название происходит от всем известных “желтых страниц”. По сути, это действительно аналог знаменитого каталога прошлых лет, с тем лишь отличием, что наш вариант интерактивный, регулярно обновляется и дает возможность заведениям не только предоставлять информацию о себе, но и рекламироваться через различные гайды и подборки, которые постоянно публикуются на сайте.

Для компаний портал будет полезен тем, что, подключившись к нему по бизнес-тарифу, вы сможете отслеживать абсолютно все действия пользователей на вашей странице, оперативно получать сообщения о новых отзывах и следить за изменениями по статистическим отчетам. Также по этому тарифу сайт предлагает услугу брендирования страницы. Но даже если вы не хотите тратиться, зарегистрировать свою компанию можно и бесплатно: авторизуйтесь через социальные сети и добавьте профиль фирмы в каталог. Да, потребуется модерация, однако после нее у вас появится еще одна страница, с которой вы сможете получать дополнительные лиды и общаться с клиентами, а их здесь в общей сложности более 3000000 ежемесячно!

Так выглядит карточка компании на Yell

Каталог компаний по всей России удобно разбит по городам и регионам. В профиль можно загрузить основную информацию, а вот сайт уже покажет пользователю и карту, и панораму улицы, чтобы удобнее было ориентироваться, а если надо – еще и распечатать информационный лист предложит. В общем, все для людей. Люди эти тоже не сидят на месте и активно оставляют отзывы и оценки разным фирмам, с которыми им довелось иметь дело.

Дополнительно площадка выводит заведения идентичного профиля деятельности в радиусе 2,5 км от просматриваемого места. Это тоже может пригодиться вам: конкуренты еще никогда не были так полезны!

Сервис, возможно, не так удобен в плане интерфейса: большую часть экрана занимают рекламные баннеры, а информация о компании может потеряться, однако несмотря на это, Вики Отзыв пользуется популярностью. Во многом благодаря тому, что здесь не нужно проходить авторизацию, чтобы оставить отзыв, а модерируют администраторы весьма лояльно.

Для представителей компаний общение с клиентами на сайте полностью бесплатное, что тоже не может не радовать.

Такое патриотичное название в принципе обосновано: в каталоге содержится невероятное количество компаний по всей России. Пользователь может выбрать регион или отдельный город, где желает найти ту или иную фирму, посмотреть контактные данные и оставить отзыв, причем без регистрации! Сервис ведет постмодерацию, но если комментатор не оскорбляет ничьих чувств, основывается на личном опыте и предоставляет объективную информацию, то отзыв пропускается беспрепятственно.

Портал – настоящий кладезь полезной информации. Здешняя аудитория весьма специфична: в основном это деловые люди, бизнесмены и предприниматели. Под их удобство и заточен сайт: помимо каталога компаний, разделенных по региональному признаку, здесь публикуется курс валют, коды КБК и ОКТМО, а также в разделе “Новости” освещаются самые важные события делового рынка. Кстати, компания может выложить туда и свою новость!

Пока сервис охватывает 44 города России, но учитывая довольно быстрый рост, можно ожидать, что скоро в сети региональных бизнес-порталов будут представлены все города.

Как сделать работу с каталогами более эффективной: 5 лайфхаков

1. Помните, что люди часто ищут не определенную компанию, а товары или услуги. Совсем необязательно каждый пользователь помнит название фирмы. Чтобы увеличить количество переходов на вашу страницу, советуем в шапке указывать не только название вашей организации, но и краткое описание того, что вы делаете, например, вот так:

2. При регистрации в каталоге заполняйте все поля по максимуму. Не только потому что профиль с фотографиями, ссылками на соцсети, актуальными предложениями выглядит привлекательно, но и потому что на многих сайтах это позволит вам быть выше конкурентов в списках.

3. Автоматизируйте мониторинг отзывов. Для этого есть множество специальных сервисов, предлагающих бесплатную демо-версию: YouScan, Brand Analytics, IQBuzz и другие. Так вы исключите вероятность не заметить какой-то проскочивший негатив и будете уверены, что делаете все возможное, чтобы поддержать хорошую репутацию в Сети.

4. Изучите, как формируется рейтинг компаний на каждом ресурсе: иногда достаточно одного положительного отзыва, чтобы попасть в списки рекомендаций, как, например, на Yell. Также отмечайте, какие подборки делаются на площадке: списки лучших, списки новых, списки популярных компаний. Ваша задача – по возможности быть в каждом из таких списков. И для этого не всегда нужно доплачивать, достаточно просто хорошего рейтинга.

5. Не стремитесь зарегистрироваться везде, где только можно. Люди редко когда идут дальше второй страницы в поисковике. Изучите первые площадки, которые выдаются при запросе “*Ваша компания* отзывы”, “*Ваша компания *рейтинг” или “Ваш товар/услуга лучшие в *ваш город*” и уделите им особенное внимание - именно там вас будут искать.

Напутствие

Чтобы сформировать приятный имидж компании, будьте там, где ваши клиенты: ловите возможность напрямую пообщаться с целевой аудиторией, это гораздо эффективнее, чем прямая реклама. Присутствие на сайтах-каталогах – это практически бесплатная медийная реклама, которая дает вам дополнительный трафик на сайт, почему вы все еще не там?:)